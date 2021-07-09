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Мошенники начали завлекать россиян "бонусами за вакцинацию"

11:19
  • пятница
  • 09 июля 2021

Об этом сообщили уже несколько банков

В России мошенники придумали новый способ обмана граждан, сообщили представители банков. Злоумышленники обещают потенциальным жертвам бонусы за прививку от коронавирусной инфекции.

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Мошенники размещают в Сети объявления, в которых обещают вознаграждение в размере 5 тысяч рублей тем, кто вакцинировался от COVID-19. Подобную схему уже выявили в ВТБ и Газпромбанке, передает РБК.

"Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", - объяснил принцип действия мошеннической схемы контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.

Ранее в Москве обнаружили продавцов поддельных QR-кодов и COVID-сертификатов. За использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

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