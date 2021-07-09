Найдены тела всех погибших при крушении Ан-26

Тела направят на экспертизу

Найдены останки всех пассажиров и членов экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в санавиации региона. Тела направят на экспертизу.

Всего на борту находились 28 человек: 22 пассажира и восемь членов экипажа. Тела 19 человек нашли в первые сутки после катастрофы, останки еще 9 человек чуть позже на склоне сопки.

Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение 6 июля. Возбуждено уголовное дело. 9 июля спасатели обнаружили черный ящик, поисковая операция продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram