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Организаторам концерта Арбениной на теплоходе в Москве грозит крупный штраф

11:08
  • пятница
  • 09 июля 2021

Проверка обнаружила ряд нарушений антикоронавирусных мер

Организаторов концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1" могут оштрафовать на миллион рублей на нарушение антикоронавирусных мер, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

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"ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1", - рассказал инспектор.

Он отметил, что на судне, по визуальной оценке, единовременно находилось более 500 человек, а при посадке и высадке людей образовывалась толпа Кроме того, организаторы не проверяли у посетителей ПЦР-тесты и QR-коды.

Поплавский признался, что у него вызывает недоумение безответственность организаторов мероприятий и ряда артистов, в число которых попала и Диана Арбенина. По мнению инспектора, они в погоне за наживой в период пандемии подвергают риску смертельного заражения сотни людей.

За выявленные нарушения в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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