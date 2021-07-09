В Сочи автобус с 30 пассажирами вылетел в кювет

12 человек в больнице

В Сочи пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и упал в кювет.

ДТП произошло в Хостинском районе города Сочи. По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter и вылетел в кювет.

В салоне находились 30 человек. 12 пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

Причины ДТП выясняются. Автобус был технически исправен. возможно, водитель расстерялся и не справился с управлением, сообщил ТАСС генеральный директор перевозчика - ООО "Бумер" Акоп Захарьян.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram