В России за сутки выявили 25766 заболевших коронавирусом

Умерли 726 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 25766 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 726 человек, выздоровели 21832 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6643 человека, в Подмосковье - 2545, в Санкт-Петербурге - 1951.

За весь период пандемии в стране выявлено 5733218 случаев инфекции. Умер 141501 пациент. Выздоровели 5165087 человек.

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