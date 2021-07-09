Попова раскрыла, как дельта-штамм коронавируса попал в Россию

Новую мутацию привезли отдыхающие

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, откуда в Россию привезли новый дельта-штамм коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства, в нашу страну новая мутация вируса попала с Мальдив, а также из Соединенных Штатов и Европы.

"Штамм "дельта", то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран... и Соединенные Штаты", - заявила Попова.

Впервые о штамме "дельта" заявили 11 июня, но, согласно исследованиям, в Индии заражения были зафиксированы еще в конце апреля. Ученые полагают, что новая мутация более заразна, чем изначальная коронавирусная инфекция, и, возможно, более смертельна.

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