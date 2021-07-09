СК показал кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье

Это 21-летний приезжий из соседней страны

В Московской области задержали 21-летнего приезжего из соседнего государства по подозрению в подготовке террористического акта в рядах "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Как удалось выяснить следствию, подозреваемый вступил в ряды террористов и возложил на себя функции рядового участника "Исламского государства". В июне 2021 года молодой человек планировал совершить теракт на территории Московского региона.

"С этой целью он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ", - сообщила представитель ГСУ СУ по региону Ольга Врадий.

Благодаря слаженной работе сотрудников МВД, СКР, ФСБ и Росгвардии теракт удалось предотвратить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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