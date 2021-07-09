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Татьяна Буцкая призвала родителей не пропустить новые выплаты на школьников

11:30
  • пятница
  • 09 июля 2021

Заявления на выплаты можно будет подать уже с 15 июля

Новые меры социальной поддержки семей с детьми обсудила лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая с представителями семейных сообществ востока Москвы на встрече, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Как сообщила Буцкая, уже в августе многодетные родители, одинокие мамы, люди с инвалидностью и воспитывающие особого ребенка смогут получить новую помощь.

"С 16 августа начнутся выплаты 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, причем их получат родители даже тех шестилеток, которые по каким-то причинам не могут пойти в школу", - рассказала она.

Подать заявление на получение выплаты можно уже с 15 июля.

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Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
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