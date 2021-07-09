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Анатолий Вассерман считает недопустимым получасовой интервал работы общественного транспорта в спальных районах города

11:57
  • пятница
  • 09 июля 2021

Маршруты должны создаваться с учетом потребностей горожан

В отдаленных районах Москвы необходимо скорректировать работу автобусных маршрутов по просьбам жителей, считает публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

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По его словам, многие жители востока столицы недовольны работой городских автобусов.

"На встречах с жителями разных районов ВАО я всегда вижу одну и ту же картину – массовое недовольство работой системы общественного транспорта. По просьбам москвичей необходимо скорректировать эту работу. В удаленных районах на маршрутах следует выпустить дополнительные автобусы разной вместимости, чтобы сократить интервалы движения и разгрузить автобусы в часы пик", - заявил Вассерман.

По его словам, реорганизация транспорта должна проводиться с учетом мнения пассажиров, а маршрутную сеть района нужно составлять в соответствии с их потребностями и ожиданиями.

"В районе "Ивановское" чрезмерно большие интервалы движения на маршруте №776 – единственном маршруте между двумя поликлиниками. Тратить полчаса - час на ожидание средства передвижения – недопустимо. Интервалы движения общественного транспорта в городе не должны превышать 5-7 минут", - подчеркнул эрудит.

Он отметил, что количество автобусов, курсирующих между наиболее важными соцобъектами, нельзя уменьшать. К примеру, если одна поликлиника на ремонте, это не должно сказываться на всей остальной жизни района.

"Городу нужна новая система городского транспорта, которая будет максимально удобной для жителей. Транспорт – это не та статья расходов, на которой следует экономить", - подытожил Вассерман.

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