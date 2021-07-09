Приезжающих на отдых в Краснодарский край обязали привиться

В регионе фиксируют рост заболеваемости ковидом
Туристы, приезжающие на отдых в Кранодарский край, могут иметь при себе только отрицательный ПЦР-тест, но должны поставить прививку на месте в течение трех дней.
Нововведение заработает с августа, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал он в своем telegram-канале.
В последние две недели на Кубани растет число заболевших коронавирусом. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация, отметил Кондратьев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram