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Приезжающих на отдых в Краснодарский край обязали привиться

12:15
  • пятница
  • 09 июля 2021

В регионе фиксируют рост заболеваемости ковидом

Туристы, приезжающие на отдых в Кранодарский край, могут иметь при себе только отрицательный ПЦР-тест, но должны поставить прививку на месте в течение трех дней.
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Нововведение заработает с августа, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал он в своем telegram-канале.

В последние две недели на Кубани растет число заболевших коронавирусом. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация, отметил Кондратьев. 

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