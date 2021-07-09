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Иммунолог нашел плюсы в сексе после вакцинации

12:50
  • пятница
  • 09 июля 2021

"Если есть желание, ничего плохого в этом не вижу", - сказал врач

Секс во время вакцинации от COVID-19 не только не запрещен, но даже может быть полезным, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер посоветовал россиянам отказаться от интима в первые три дня после вакцинации. Свои слова он объяснил тем, что недавно привитым людям противопоказаны повышенные физические нагрузки, а секс, в свою очередь, является "очень энергозатратным занятием".

Жемчугов не согласился с Грайфером. По словам иммунолога, если есть желание, то отказываться от секса не нужно, ведь после вакцинации положительные эмоции пойдут только в плюс, передает РИА Новости.

"Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. ...Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета", - отметил Жемчугов.

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