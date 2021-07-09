В Кремле оценили желание Поповой привить всех россиян

Вакцины хватит на всех

Вакцинировать от коронавируса все население России – труднодостижимый результат. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости привить всех россиян.

"Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться <…> Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат", - заявил спикер Кремля.

Песков отметил, что вакцины на всех хватит, но всегда будут оставаться несознательные люди, так называемые ковид-диссиденты, которые принципиально не захотят делать прививку.

Ранее Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что в России в несколько этапов нужно вакцинировать от коронавируса все население.

"Привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой", - сказала глава Роспотребнадзора.

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