Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере оборота оружия

Встреча прошла в режиме видеосвязи

В пятницу в Кремле Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Беседа прошла в режиме видеоконференции.

Открывая встречу, президент предложил поговорить о реализации его поручения, сформулированного после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле, таких случаев было несколько, и мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам обеспечения общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия", - отметил Путин.

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