В России выделили 2,5 млрд рублей на лекарства для больных CОVID-19

Ситуация с заболеваемостью остаётся сложной

Правительство выделило ещё около двух с половиной миллиардов рублей на приобретение лекарств пациентам с коронавирусом. Об этом в пятницу заявил Михаил Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с инфекцией, передает "ТВ Центр".

Средства позволят обеспечить бесплатными препаратами около 800 тысяч человек, которые лечатся на дому. Ситуация с заболеваемостью остаётся сложной во всех регионах. По словам главы Минздрава, становится больше пациентов с тяжёлыми симптомами - в том числе, среди молодёжи. В реанимациях сейчас находятся свыше пяти тысяч человек. Михаил Мишустин обратился к главам субъектов и поручил своевременно принимать необходимые меры.

"Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса, это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребность, наращивать коечный фонд. И, конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - отметил Мишустин.

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