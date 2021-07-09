В Калуге запустили массовое производство инсулина нового поколения

Число пациентов с этой болезнью растет

Массовое производство инсулина новейшего поколения запущено в Калуге. Спрос на препарат растёт с каждым годом. Фармацевты уверяют: отечественный продукт ничуть не уступает иностранным аналогам. А по ряду показателей и превосходит их.

За последние годы число пациентов с этой болезнью увеличилось с трёх с половиной до пяти миллионов человек. Впрочем, это только официальная статистика. По разным оценкам, сахарным диабетом могут страдать до 10 миллионов россиян.

"Вскоре мы столкнемся с ситуацией, когда каждый десятый взрослый россиянин будет болеть диабетом. Хороший контроль диабета важен для долгой и активной жизни без таких осложнений, как сердечно-сосудистые заболевания", - рассказал вице-президент и генеральный менеджер компании "Ново Нордиск" в России и Беларуси Ханс Дюиф.

Больные сахарным диабетом гораздо тяжелей переносят последствия Ковид-19. В период пандемии спрос на инсулин вырос, и главной задачей для Калужского завода "Ново Нордиск" стало обеспечить бесперебойные поставки и нарастить объёмы производства.

На этом высокотехнологичном предприятии с 2015 года производят полный портфель современных инсулинов для более чем полумиллиона российских пациентов с сахарным диабетом. Уже несколько лет здесь выпускают готовую лекарственную форму препаратов в удобных шприц-ручках, а сейчас стартовал первый этап локализации инсулина новейшего поколения.

Он предполагает сборку, упаковку и маркировку предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен. А через два года здесь будут выпускать готовую лекарственную форму нового препарата из оригинальной датской субстанции.

"Мы уже вложили 8 миллиардов рублей в наш завод и продолжим инвестировать в расширение производства инсулинов последнего поколения", - отметил Ханс Дюиф.

Они удобней, помогают лучше контролировать заболевание, снижают число побочных эффектов и способствуют профилактике поздних осложнений. Это повышает и качество, и продолжительность жизни пациентов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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