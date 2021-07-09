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В России могут подорожать рыбная гастрономия и пресервы

14:35
  • пятница
  • 09 июля 2021

Ритейлеры ожидают роста цен

В России в скором времени может подорожать рыбная гастрономия и пресервы. Связано это с удорожанием логистики и производства, а также стоимости самой рыбы. Предполагаемый рост цен составит 5-15%, считают представители разных торговых сетей России.

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К примеру, в сети "Верный" ожидают рост стоимости рыбных консервов на 10-15%. По словам коммерческого директора торговой сети Антона Бахарева, ритейл вынужден договариваться с поставщиками о снижении заявленного роста цен или о переносе сроков повышения.

Замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников, в свою очередь, заявил, что добыча и транспортировка рыбы действительно стала обходиться дороже. Цены на сельдь, скумбрию и иваси по сравнению с прошлым годом выросли на 37-61%.

 При этом цены на лососевые рыбы повысились в среднем на 30%, отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

В Росрыболовстве уверены, что предпосылок для роста стоимости консервов нет. В ведомстве считают, что объемы выловленной сельди и лосося будут даже выше, чем в прошлом году из-за ряда факторов, передает "КоммерсантЪ".

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