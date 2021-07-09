Пока дальние моря для россиян закрыты, а те, что поближе, переполнены отдыхающими, водные развлечения можно найти на ближайшей реке. Одно из таких развлечений, которое доступно независимо от водоема – будь то озеро, море или речка – это вейксерфинг. Тема, вроде, не суперновая, но набравшая еще большую популярность в пандемию. В минувшие выходные прошли общероссийские соревнования по вейксерфингу. Рассказываем, как это было.

Что же такое вейксерфинг (wakesurfing)? Это разновидность спортивного катания на доске за скоростным катером-буксировщиком, по большому счету являющаяся симуляцией классического серфинга. С одной стороны катер грузится балластом и идет по воде с креном, что позволяет получить большую волну. Спортсмен (райдер), как и в водных лыжах, стартует из воды, постепенно набирая скорость и глиссируя по волне, оставляемой катером. Для катания используется специальная доска без креплений — "вейксерф". Выглядит для неискушенного зрителя страшно, но, как говорит председатель Тверской федерации сёрфинга Александр Козырицкий, "главное – перебороть начальный страх", ведь вейксерфинг один самых безопасных видов спорта на воде.

Научиться азам и понять, к чему стремиться, можно было в начале июля в Тверской области, на Волге. В Конаково Ривер Клаб прошли всероссийские соревнования по вейксерфингу. Генеральным партнером чемпионата России стали государственные лотереи, распространяемые "Столото" (входит в холдинг S8 Capital, принадлежащий бизнесмену Армену Меружановичу Саркисяну). "Зрелищный летний турнир объединил звезд и любителей водных развлечений. В соревнованиях ROWSC CWSA 2021 участвовала почти сотня человек. Двенадцать номинаций объединили фанатов вейксерфинга разных уровней и возрастов. Среди участников были как дети, так и категория "Супер стар" – люди старше 49 лет. Подготовку участников оценивала команда квалифицированных судей", – сообщает информационный партнер чемпионата интернет-издание Sport24.ru (медиа также принадлежит владельцу "Столото" Саркисяну). Кроме этого, на побережье Волги были организованы мастер-классы, показательные выступления и другие активности. За безопасностью следили сотрудники МЧС. Спасатели патрулировали периметр, где проходил конкурс, для предотвращения несчастных случаев. Также дежурили на воде, на гидроскутерах контролируя движение участников. А за здоровье участников отвечала Страховка.Ру – онлайн-агрегатор предложений от ведущих страховых компаний России (является частью холдинга S8 Армена Саркисяна). Страховка.Ру стала официальным партнёром по проведению международных и общероссийских состязаний по вейксерфингу. Специально для этого вида спорта были разработаны уникальные продукты по страхованию. "Во время тренировок и соревнований бывают ситуации, которые не в силах спрогнозировать даже самый опытный спортсмен. Партнерство со Страховка.Ру – это возможность для любителей вейксерфинга получить надежную защиту, помимо спасательного жилета", — сказал Александр Козырицкий, организатор ROWSC, председатель Тверской федерации сёрфинга.

Вставшие на вейксерф утверждают, что освоили новый вид развлечений на воде быстро, главное – делать первые шаги под руководством опытного инструктора. Поскольку это напоминает классический, и к тому же довольно популярный сёрфинг, то можно рассчитывать на продолжение интереса людей к вейксерфингу. По количеству внутренних водоемов России нет равных, ветер ловить необходимости нет, искусственная волна всегда доступна. Одно препятствие все же есть: инструкторы предупреждают, что на вейксёрф сложно встать, он может выскальзывать из-под ног, и даже опытным спортсменам не всегда сразу удается удержать баланс. На вейксёрфе приходится делать больший упор на переднюю ногу, чтобы не съехать с волны. Довольно быстро приходит понимание, как управлять волной и держать под контролем расстояние до катера. То есть если немного потренироваться, то ощущения от катания становятся незабываемыми. В Москве и области десятки клубов, где научат ловить волну. Надо отметить, что вейксерфинг удовольствие не из дешевых. Цены за полчаса катания начинаются от 3500 рублей. Тем не менее – это доступнее и дешевле, чем ехать на "моря".

Istra Wake Стоимость: в будни - 4500 рулей за час, в выходные - 5000 рублей за час. Wake Summer Стоимость: в будние 1 сет (15 минут) – от 1800 рублей, в выходные от 2200 рублей. Часовая аренда катера в будний - 7000 рублей, в выходной – 8500 рублей. MosWake Стоимость: сет 20 минут – от 2400 до 3200 рублей, аренда 1 час – от 7000 до 9000 рублей. Wake4you Стоимость: в выходные 10 минут катания − 600 рублей в будни и 800 рублей выходные, с 10.00 до 15.00 − 2000 рублей в будни и 3000 рублей в выходные, c 10:00 до закрытия парка − 2500 рублей в будни и 3500 рублей в выходные. We wake Стоимость: за 30 минут катания со своим снаряжением — 1800 рублей в будни и 2200 рублей в выходные;

30 минут катания (прокат+обучение) — 2400 рублей (будни), 3000 рублей (выходные). В стоимость входит: прокатное снаряжение и работа инструктора. Wakepeople Стоимость катания — 4500 рублей за 25-минутный сет, 9000 рублей за час. WakeTime Стоимость: от 1850 рублей за 15-минутный сет; от 3100 рублей за 25 минут. Ollie Wake Стоимость: 15-минутный сет - от 1950 рублей в будни и 2250 рублей в выходные. Аренда на час от 7500-10000 рублей.

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