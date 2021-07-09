Названы регионы-лидеры по охвату вакцинацией

Полностью привились от ковида 23 миллиона россиян

Белгородская область, Тува, Чечня, Чукотка и Ямал стали регионами-лидерами по вакцинированию населения.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Большой прирост дают также Москва, Подмосковье и Брянская область.

Всего в России хотя бы первый компонент вакцины получили уже почти 30 миллионов человек, 23 миллиона поставили оба компонента. За неделю в России темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в 1,8 раза.

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