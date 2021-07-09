Бару StereoPeople в Москве грозит закрытие за работу без системы QR-кодов

Также заведению грозит крупный штраф

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы продолжает рейды по местам общепита. Специалисты установили, что в баре StereoPeople в Столешниковом переулке посетители обслуживались после 23 часов, при этом предварительной проверки QR-кодов не было.

"Кроме того, нарушены требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения", - сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

В случае, если будет выявлено причинение вреда здоровью, заведению грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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