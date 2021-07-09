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Дмитрий Саблин: нужно защитить права переселенцев по программе реновации в Новой Москве

13:35
  • пятница
  • 09 июля 2021

Все дома соответствуют стандартам

Пять корпусов на 848 квартир в поселке Мосрентген в Новой Москве флагманским объектом реновации.

Они заложили стандарт реновации, права россиян при реализации программы будут защищены, заявил один из соавторов закона о реновации, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Особое внимание следует обратить на отладку инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, чтобы сделать комплекс действительно образцовым", - отметил парламентарий.

Саблин рассказал, что контролирует строительство детского сада с бассейном на 250 мест. Все работы ведутся согласно графику. Переселение жильцов в новостройки начнется уже в этом году.

Парламентарий добавил, что дома, построенные в рамках реновации, полностью соответствуют стандартам: в квартирах сделан ремонт, остеклены балконы, установлены корзины для кондиционеров, облагорожена придомовая территория, обустроены детские и спортивные площадки.

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Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин во время пресс-конференции
Дмитрий Саблин во время пресс-конференции
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