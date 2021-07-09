ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал, как поддержать экологию Москвы

14:04
  • пятница
  • 09 июля 2021

Проект "Зеленая Москва" поможет решить часть проблем

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал о проекте "Зеленая Москва". По его словам, межотраслевое объединение поможет не только решить экологические вопросы в столице, но и привлечь внимание горожан к этой теме.

Евгений Нифантьев организовал экологический рейд в Братеево
Ректор РХТУ Мажуга предложил обязать управляющие компании ставить фильтры для очистки воды

"Для устойчивого развития Москвы, создания комфортной городской среды и решения экологических вопросов нам нужны инновационные решения. Именно такие решения и предлагает кластер "Зеленая Москва", проекты которого разделены на три направления: чистая вода, чистый воздух и утилизация отходов", - отметил Мажуга.

Ректор РХТУ подчеркнул, что первой задачей проекта будет восстановление водных объектов Москвы, в том числе их очистка, ликвидация донных отложений и мониторинг предприятий, загрязняющих воду. При этом отдельно будет уделяться внимание преобразованию прибрежных территорий и созданию там зон отдыха с использованием экологичных материалов.

"Улучшить воздух можно только сократив выборы парниковых газов, а это означает и переход на электротранспорт, и снижение влияния на городскую среду МНПЗ и ТЭЦ. Отдельное направление работы – обустройство вертикальных городских садов и мониторинг энергоэффективности зданий и "зеленого строительства", - считает Мажуга.

Что касается утилизации отходов, то проект предлагает восстановить промышленные земли и разработать актуальные решения по переработке пластика. Создание межотраслевого объединения "Зеленая Москва", по словам ректора РХТУ, поможет сформировать площадку для развития зеленых технологий и передовых экологических решений, а также позволит увеличить социальную вовлеченность москвичей в экологическую повестку столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
Александр Мажуга
Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.