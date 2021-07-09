Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал, как поддержать экологию Москвы

Проект "Зеленая Москва" поможет решить часть проблем

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал о проекте "Зеленая Москва". По его словам, межотраслевое объединение поможет не только решить экологические вопросы в столице, но и привлечь внимание горожан к этой теме.

"Для устойчивого развития Москвы, создания комфортной городской среды и решения экологических вопросов нам нужны инновационные решения. Именно такие решения и предлагает кластер "Зеленая Москва", проекты которого разделены на три направления: чистая вода, чистый воздух и утилизация отходов", - отметил Мажуга.

Ректор РХТУ подчеркнул, что первой задачей проекта будет восстановление водных объектов Москвы, в том числе их очистка, ликвидация донных отложений и мониторинг предприятий, загрязняющих воду. При этом отдельно будет уделяться внимание преобразованию прибрежных территорий и созданию там зон отдыха с использованием экологичных материалов.

"Улучшить воздух можно только сократив выборы парниковых газов, а это означает и переход на электротранспорт, и снижение влияния на городскую среду МНПЗ и ТЭЦ. Отдельное направление работы – обустройство вертикальных городских садов и мониторинг энергоэффективности зданий и "зеленого строительства", - считает Мажуга.

Что касается утилизации отходов, то проект предлагает восстановить промышленные земли и разработать актуальные решения по переработке пластика. Создание межотраслевого объединения "Зеленая Москва", по словам ректора РХТУ, поможет сформировать площадку для развития зеленых технологий и передовых экологических решений, а также позволит увеличить социальную вовлеченность москвичей в экологическую повестку столицы.

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