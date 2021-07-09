Самые крепкие союзы ЮАО получили медали за любовь и верность

Поздравил их общественник Евгений Нифантьев

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев наградил юбиляров супружеской жизни района Орехово-Борисово медалями "За любовь и верность" в Шипиловском ЗАГСе.

"Дорогие юбиляры, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Такие крепкие семьи – основа нашего великого государства. Ваши семьи сильны вашим продолжением – детьми и внуками. Желаю вам еще много-много лет счастливой совместной жизни", – отметил Нифантьев.

Так, в марте 59 лет совместной жизни отметила семья Левченковых – Олег Иванович и Людмила Ивановна, а Валентина и Иван Завтриковы вместе уже 47 лет.

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