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В России завершили доклинические исследования вакцины "Мир-19"

14:12
  • пятница
  • 09 июля 2021

Препарат эффективен против всех штаммов коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило доклинические исследования вакцины "Мир-19" и намерено перейти к клиническим в ближайшее время.

Окончание второй фазы клинических испытаний "Мир-19" планируется к середине августа 2021 года, передает РИА Новости.

Ожидается, что препарат будет актуален против всех штаммов коронавируса, в том числе против британского и индийского. Максимальной эффективности препарат достигнет в первые 2-3 суток после инфицирования.

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Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
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