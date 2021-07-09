Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Заболеваемость снижается, но ситуация остается сложной

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил Сергей Собянин. Несмотря на общее снижение заболеваемости, число госпитализируемых остаётся на одном и о том же уровне. За сутки в больницы поступают около 1700 человек. Поэтому необходимо придерживаться ограничительных мер, а также продолжать активную вакцинацию, передает "ТВ Центр".

"Сегодня уже отчиталось 7 тысяч предприятий о прохождении первого этапа вакцинации первым компонентом. На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб. Для того, чтобы обеспечить доступность вакцинации, мы открыли целый ряд крупных, я бы сказал даже, крупнейших центров вакцинации, которые способны пропускать через себя от 6 тысяч до 15 тысяч человек", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в ближайшие дни количество москвичей, которые привились первым компонентом вакцины достигнет 3,5 миллиона.

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