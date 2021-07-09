ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Уфе

Личность задержанного пока не раскрывается

В Уфе задержан террорист, собиравшийся взорвать здание больницы МВД. Спецоперация проведена силами Федеральной службы безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Подозреваемый - местный житель 26 лет - признался, что действовал по указанию международной террористической организации. Во время обыска дома у мужчины изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. А в мобильном телефоне обнаружена переписка с членами групп экстремистов.

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