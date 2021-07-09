На проблемы со здоровьем во время жары жалуются 80% москвичей

На проблемы со здоровьем во время жары жалуются 80% жителей столицы

В жаркую погоду порядка 80% москвичей сталкиваются с проблемами со здоровьем, показал опрос Rambler&Co.

Оказалось, что 83% жителей столицы не любят очень жаркую погоду, 13% опрошенных относятся к ней положительно, а 74% признали, что жара плохо сказывается на их здоровье. При этом 22% выбрали вариант "Никак не влияет", 4% отметили пункт "Улучшает самочувствие".

80% респондентов заметили, что в жару у них учащается сердцебиение, появляются головная боль и головокружение, отечность, повышенная утомляемость, проблемы с давлением и затруднение дыхания.

Несмотря на трудности, которые несет с собой жара, 46% горожан отметили, что продолжают правильно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на неудобства.

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