Кремль назвал переговоры с талибами необходимыми

Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу заявил о важности переговоров с представителями запрещенного на территории России движения "Талибан".
"Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.
Песков добавил, что Владимир Путин в курсе этих контактов.
При этом на вопрос о возможности признания Москвой талибов в качестве правительства Афганистана пресс-секретарь отвечать не стал. "Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения", - отметил он.
Сейчас в Москве находится делегация катарского политического офиса движения "Талибан". С ее членами встречи проведет, в частности, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram