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Кремль назвал переговоры с талибами необходимыми

14:18
  • пятница
  • 09 июля 2021

Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу заявил о важности переговоров с представителями запрещенного на территории России движения "Талибан".
МИД высказался о напряженности на афганско-таджикской границе

"Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Песков добавил, что Владимир Путин в курсе этих контактов.

При этом на вопрос о возможности признания Москвой талибов в качестве правительства Афганистана пресс-секретарь отвечать не стал. "Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения", - отметил он.

Сейчас в Москве находится делегация катарского политического офиса движения "Талибан". С ее членами встречи проведет, в частности, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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