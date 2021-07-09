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Роспотребнадзор не нашел в России случаев штамма "эпсилон"

14:26
  • пятница
  • 09 июля 2021

Каждая мутация COVID-19 находится в поле зрения ученых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия-24" рассказала об обнаруженном в Калифорнии новом штамме коронавируса "эпсилон".
Попова раскрыла, как дельта-штамм коронавируса попал в Россию

"В Российской Федерации пока такого вируса "эпсилон" нет. И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают", - заметила руководитель ведомства.

Она добавила, что каждая мутация COVID-19 находится в поле зрения ученых во всем мире.

Также Попова сообщила, что в России выявили только один случай заражения штаммом "дельта-плюс", произошло это в апреле. Пациентка перенесла болезнь в легкой форме.

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