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Онищенко оценил возможность вакцинации беременных "Спутником V"

14:30
  • пятница
  • 09 июля 2021

Пока будущие матери могут сделать прививку, но с определенными оговорками

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что разрешение на вакцинирование "Спутником V" беременных может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины. На сегодняшний день такого положительного решения не принято.

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"Поскольку речь идет о "Спутнике": "доклинику" прошли эти вакцины. Речь идет о клинических испытаниях всех трех стадий. Если это решение будет принято, то оно будет принято только на одной основе: что все стадии испытаний безопасности этих вакцин пройдены. Такого решения пока нет", - подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что сейчас есть только предварительные данные, предоставленные производителями вакцин. Как только будет принято официальное решение делать прививку от COVID-19 беременным, будут внесены изменения в расширение показаний к вакцинации. Онищенко добавил, что "как назначать, кого прививать, какие показания и какие противопоказания", должны определить в медицинском сообществе, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в инструкции к препарату "Спутник V" отмечается, что применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода.

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