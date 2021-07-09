Посольство США в России заявило о дефиците сотрудников

Из-за запрета на найм российских граждан

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что из-за запрета на найм российских граждан в посольстве США останется только 120 сотрудников. Произойдет это с 1 августа.

"После 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек", - уточнил дипломат.

Он добавил, что Штаты были вынуждены закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, российское же правительство в свою очередь закрыло генконсульства в Сиэтле и Сан-Франциско.

"Даже в Екатеринбурге консульские услуги не предоставляются. В Москве резко сократилась численность персонала посольства США", - констатировал посол.

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