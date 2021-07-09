Руководитель реанимации 52-й больницы откровенно рассказал о коронавирусе

Единственный способ победить его - вакцинация

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко рассказал об опасностях коронавируса и о том, как защитить себя от болезни.

По его словам, единственный способ покончить с ковидом - начать вакцинироваться.

"Пока не будет прослойки в 70-80% переболевших или иммунизированных, ковид будет распространяться. Появление индийского штамма - это кара, за то, что мы не успели сформировать иммунную прослойку", - считает Царенко.

Лекцию врача-реаниматолога смотрите в видео.

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