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Сенатор Святенко: Необходимо изменить регулирование платформенной занятости на законодательном уровне

14:52
  • пятница
  • 09 июля 2021

Проработка данного вопроса требует широкого обсуждения

Изменения, которые происходят в мире в связи с пандемией коронавируса, уже отразились в Трудовом кодексе, заявила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко. По ее словам, в профильных ведомствах вместе с экспертами обсуждается модель регулирования платформенной занятости.

Эти вопросы крайне важны для столицы, отметила сенатор. "Сегодня в Москве сосредоточены максимальное число работников, которые обслуживают такси, доставку продуктов и товаров. Есть сектор платформенной занятости и в интеллектуальных профессиях", - сказала она.

В настоящее время у таких людей есть возможность получить статус самозанятого, однако социальные гарантии им недоступны. "Легкость получения работы через цифровую платформу, будь то работа курьером, таксистом, репетитором или мастером на час компенсируется фактически поражением в трудовых правах", - заявила Инна Святенко.

Согласно прогнозам, платформенная занятость к 2030 году охватит порядка десяти миллионов работников по всей России.

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