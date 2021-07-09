Школьница сдала ЕГЭ в 8 лет

Девочка успешно справилась с экзаменами по русскому, математике, биологии и информатике

Московская школьница Алиса Теплякова в восемь лет сдала четыре единых государственных экзамена и получила аттестат за 11 класс.

Как стало известно ТАСС, девочка закончила девятый класс в семь лет и за год освоила программу 10 и 11 классов.

"Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике", - подтвердили в Рособрнадзоре.

В качестве своего дальнейшего образования девочка рассматривает факультет психологии МГУ или другие специальности, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее стало известно, что две московские школьницы получили за ЕГЭ по 400 баллов.

"Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

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