ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьница сдала ЕГЭ в 8 лет

14:57
  • пятница
  • 09 июля 2021

Девочка успешно справилась с экзаменами по русскому, математике, биологии и информатике

Московская школьница Алиса Теплякова в восемь лет сдала четыре единых государственных экзамена и получила аттестат за 11 класс.

Как стало известно ТАСС, девочка закончила девятый класс в семь лет и за год освоила программу 10 и 11 классов.

"Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике", - подтвердили в Рособрнадзоре.

В качестве своего дальнейшего образования девочка рассматривает факультет психологии МГУ или другие специальности, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее стало известно, что две московские школьницы получили за ЕГЭ по 400 баллов.

"Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.