Убивший россиянку испанец получил 25 лет тюрьмы

Жертвой убийства стала девушка 1996 года рождения

Гражданин Испании Мануэль Морено Агудо 1976 года рождения приговорен судом Мадрида к 25 годам и пяти месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в убийстве своей бывшей девушки Дарьи - она родилась в России в 1996 году, а затем была удочерена испанцами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на судебное постановление.

Уточняется, что приемная мать сообщила о пропаже Дарьи в конце декабря 2018 года. К этому моменту девушка не выходила на связь более года. Убийство произошло в октябре 2017-го, установило следствие.

Причиной смерти стал удар ножом в спину. При этом перед нанесением удара мужчина укусил девушку в руку и избил. После убийства Морено от имени Дарьи написал в социальных сетях, что она решила поменять жизнь и оставить работу, так что беспокоиться о ней не стоит.

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