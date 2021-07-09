Суд вынес приговор блогеру Mellstroy за избиение в прямом эфире

Инцидент произошел осенью прошлого года
Как сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры, блогера Андрея Бурима (Mellstroy) признали виновным в избиении девушки во время прямого эфира в интернете.
"Суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что гособвинение просило именно об этом наказании в прениях сторон. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Инцидент произошел осенью прошлого года. Во время трансляции на одном из видеохостингов Бурим несколько раз ударил девушку лицом об стол, а потом оттолкнул ее с такой силой, что она упала. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы лица и тела.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram