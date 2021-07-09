ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд вынес приговор блогеру Mellstroy за избиение в прямом эфире

14:58
  • пятница
  • 09 июля 2021

Инцидент произошел осенью прошлого года

Как сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры, блогера Андрея Бурима (Mellstroy) признали виновным в избиении девушки во время прямого эфира в интернете.
Блогер Mellstroy отправил избитой модели 100 тысяч рублей

"Суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что гособвинение просило именно об этом наказании в прениях сторон. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Во время трансляции на одном из видеохостингов Бурим несколько раз ударил девушку лицом об стол, а потом оттолкнул ее с такой силой, что она упала. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы лица и тела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Блогер Андрей Бурима (Mellstroy) с подругой
Блогер Андрей Бурима (Mellstroy) с подругой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.