Суд вынес приговор блогеру Mellstroy за избиение в прямом эфире

Инцидент произошел осенью прошлого года

Как сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры, блогера Андрея Бурима (Mellstroy) признали виновным в избиении девушки во время прямого эфира в интернете.

"Суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что гособвинение просило именно об этом наказании в прениях сторон. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Во время трансляции на одном из видеохостингов Бурим несколько раз ударил девушку лицом об стол, а потом оттолкнул ее с такой силой, что она упала. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы лица и тела.

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