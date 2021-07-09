Фанаты увидели в новой песне Элджея намек на развод с Ивлеевой

Музыкант выпустил трек с провокационным текстом
Рэпер Элджей приурочил к своему дню рождение выход новой песни, в которой, как решили фанаты, музыкант намекнул на развод со своей женой Настей Ивлеевой.
Новый трек Soda Элджей записал совместно с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте говорится о девушке, которая многим по описанию напомнила Ивлееву.
"Как жаль,
Внутри будто бы рефрижератор,
Больше некуда бежать, да и больше не надо.
Бэйби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi,
Но нам стало скучно, больше неинтересно.
Ну и все, на этом закончили", - поет музыкант.
Учитывая, что и Ивлеева в свое время участвовала в рекламе чипсов и газировки, поклонники вновь заговорили о разводе знаменитой пары. К тому же, еще совсем недавно между супругами произошла серьезная ссора, после которой они перестали жить вместе, а Настя сняла обручальное кольцо.
Элджей и Анастасия Ивлеева начали встречаться в 2018 году. А год спустя стало известно, что они поженились.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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