Фанаты увидели в новой песне Элджея намек на развод с Ивлеевой

Музыкант выпустил трек с провокационным текстом

Рэпер Элджей приурочил к своему дню рождение выход новой песни, в которой, как решили фанаты, музыкант намекнул на развод со своей женой Настей Ивлеевой.

Новый трек Soda Элджей записал совместно с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте говорится о девушке, которая многим по описанию напомнила Ивлееву.

"Как жаль,

Внутри будто бы рефрижератор,

Больше некуда бежать, да и больше не надо.

Бэйби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi,

Но нам стало скучно, больше неинтересно.

Ну и все, на этом закончили", - поет музыкант.

Учитывая, что и Ивлеева в свое время участвовала в рекламе чипсов и газировки, поклонники вновь заговорили о разводе знаменитой пары. К тому же, еще совсем недавно между супругами произошла серьезная ссора, после которой они перестали жить вместе, а Настя сняла обручальное кольцо.

Элджей и Анастасия Ивлеева начали встречаться в 2018 году. А год спустя стало известно, что они поженились.

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