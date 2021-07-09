Путина пригласили в Катар

В конце июня лидеры двух стран провели телефонный разговор

Посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани сообщил, что эмир его страны Тамим бен Хамад Аль Тани готов принять в эмирате президента России Владимира Путина.

"Мы всегда очень рады видеть на своей земле его превосходительство Владимира Путина. И эмир Государства Катар будет очень рад его принять", - приводит слова посла ТАСС.

Дипломат добавил, что 25 июня лидеры двух стран провели телефонный разговор. По итогам беседы российским чиновникам были даны поручения. Стороны в том числе договорились о взаимодействии по вопросам культурной и медицинской поддержки чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.

Турнир состоится в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

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