"Общая вина и ответственность": Дзюба - о выступлении сборной на Евро

Капитан команды поблагодарил Черчесова за работу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба опубликовал в Instagram пост с благодарностью в адрес теперь уже бывшего тренера национальной команды Станислава Черчесова, покинувшего свой пост в четверг.

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы. Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы", - написал Дзюба.

Нападающий также выразил сожаление в связи со слабым выступлением сборной на Евро.

"Мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность", - добавил Дзюба.

Он также пожелал Черчесову успехов в дальнейшей карьере.

На завершающемся в эти дни чемпионате Европы Россия не смогла выйти из группы, выиграв у Финляндии (1:0), но дважды разгромно уступив в матчах с Бельгией (0:3) и Данией (1:4).

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