Попова рассказала о распространении в России штамма "дельта плюс"

Новая мутация вызывает у специалистов опасение

На сегодняшний день в России описан только один случай заболевания новым штаммом коронавируса "дельта плюс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, случай был зафиксирован еще весной – в апреле. Руководитель ведомства добавила, что врачи обнаружили у пациентки штамм "дельта плюс" случайно, в ходе планового тестирования.

"Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - передает "Россия24" слова Поповой.

Впервые о штамме "дельта" заявили 11 июня, но, согласно исследованиям, в Индии заражения были зафиксированы еще в конце апреля. Ученые полагают, что новая мутация более заразна, чем изначальная коронавирусная инфекция, и, возможно, более смертельна.

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