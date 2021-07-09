Попова рассказала о распространении в России штамма "дельта плюс"

Новая мутация вызывает у специалистов опасение
На сегодняшний день в России описан только один случай заболевания новым штаммом коронавируса "дельта плюс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, случай был зафиксирован еще весной – в апреле. Руководитель ведомства добавила, что врачи обнаружили у пациентки штамм "дельта плюс" случайно, в ходе планового тестирования.
"Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - передает "Россия24" слова Поповой.
Впервые о штамме "дельта" заявили 11 июня, но, согласно исследованиям, в Индии заражения были зафиксированы еще в конце апреля. Ученые полагают, что новая мутация более заразна, чем изначальная коронавирусная инфекция, и, возможно, более смертельна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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