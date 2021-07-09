В Москве завершили реконструкцию ГЭС-2

В здании откроется музейно-образовательный комплекс "Дом культуры"

В столице завершили реконструкцию исторического здания бывшей ГЭС-2. Работы велись за счет инвестора, уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры ГЭС-2", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В будущем музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест.

Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.

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