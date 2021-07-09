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Минэнерго назвало главную мировую тему на ближайшие 50 лет

15:43
  • пятница
  • 09 июля 2021

Повышение температуры окружающей среды влияет на жизнь каждого

Выступая на Международном нефтегазовом молодежном форуме в Татарстане, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал, какая тема будет самой важной для всего мира в ближайшие годы.
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"Важно не пытаться отрицать тот факт, что в новом мире, в котором нам жить, следующие 30-50 лет климатическая повестка будет во главе угла", - приводит слова замглавы Минэнерго ТАСС.

Он подчеркнул, что повышение температуры влияет на жизнь каждого, а значительная часть территории России при этом находится в зоне вечной мерзлоты, о чем в ходе прямой линии напоминал президент Владимир Путин.

Россия должна делать максимум для того, чтобы сократить объем вредных выбросов, добавил Сорокин, уточнив: важно нужно соблюдать баланс между экологией и экономикой.

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