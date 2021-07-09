Российские авиакомпании увеличили перевозки в 3,8 раза

Показатель "Аэрофлота" вырос до 2,11 миллиона пассажиров

Как следует из данных Росавиации, на которые ссылается ТАСС, в июне авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза - до 10,89 миллиона человек.

Сравниваются показатели с июнем 2020-го.

Также отмечено, что "Аэрофлот" увеличил перевозки до 2,11 миллиона пассажиров, S7 - до 1,6 миллиона, "Победа" - до 1,4 миллиона, "Россия" - до 1,1 миллиона пассажиров.

В Росавиации добавили, что всего за период с января по июнь 2021 года было перевезено 43,9 миллиона человек.

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