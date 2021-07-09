Актриса Татьяна Догилева рассказала о заражении коронавирусом после вакцинации

Артистка призналась, что потеряла осторожность из-за высоких показателей по антителам

Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей госпитализации из-за коронавируса. Обращение артистки опубликовала в Instagram ее коллега Мария Шукшина.

Догилева объяснила, что сама вызвала скорую помощь, так как устала бороться дома с высокой температурой.

"Я привита в январе, у меня 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность", - призналась артистка.

Она добавила, что считает болезнь коварной, и призвала своих поклонников не ходить в людные места.

Сейчас температура у Догилевой уже спала. Чувствует она себя неплохо. Актриса поблагодарила всех за волнение и поддержку.

Видео: смотрите выпуск программы "Жена. История любви" с Татьяной Догилевой

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