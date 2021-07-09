ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии узнали, как Берлин и Вашингтон уладят спор по "Северному потоку - 2"

16:05
  • пятница
  • 09 июля 2021

ФРГ предложит Украине компенсацию

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в пятницу, что Германия и Соединенные Штаты могут в ближайшее время достигнуть договоренности по поводу проекта газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме отметили "фанатичное упорство" США по теме "Северного потока - 2"

Решить спор, сказано в заметке, можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Кроме того, Берлин готовится предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщал, что Берлин рассчитывает найти решение к августу. В Германии надеются, что сблизить позиции поможет визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

Вашингтон выступает активным противником проекта, но в Белом доме уже признали, что не в силах помешать завершению строительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство "Северного потока-2"
Строительство "Северного потока-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.