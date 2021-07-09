В Германии узнали, как Берлин и Вашингтон уладят спор по "Северному потоку - 2"

ФРГ предложит Украине компенсацию

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в пятницу, что Германия и Соединенные Штаты могут в ближайшее время достигнуть договоренности по поводу проекта газопровода "Северный поток - 2".

Решить спор, сказано в заметке, можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Кроме того, Берлин готовится предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщал, что Берлин рассчитывает найти решение к августу. В Германии надеются, что сблизить позиции поможет визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

Вашингтон выступает активным противником проекта, но в Белом доме уже признали, что не в силах помешать завершению строительства.

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