США внесли в черный список три российские компании

Санкции затронули также трех граждан России

Министерство торговли США обновило черный список и внесло в него три российские компании и трех граждан России. Поводом называются попытки "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США".

Персональные санкции введены против Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариты Кузнецовой. В списке также три компании: Teson, Trade-component и Radiant group of companies.

"[Российские компании] участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно для реализации российских военных программ", - цитирует ТАСС документ американского Минторга, опубликованный в электронной базе Федерального реестра.

В 2020 году США внесли в аналогичный список российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.

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