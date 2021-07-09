ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США внесли в черный список три российские компании

16:19
  • пятница
  • 09 июля 2021

Санкции затронули также трех граждан России

Министерство торговли США обновило черный список и внесло в него три российские компании и трех граждан России. Поводом называются попытки "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США".

Персональные санкции введены против Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариты Кузнецовой. В списке также три компании: Teson, Trade-component и Radiant group of companies.

"[Российские компании] участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно для реализации российских военных программ", - цитирует ТАСС документ американского Минторга, опубликованный в электронной базе Федерального реестра.

В 2020 году США внесли в аналогичный список российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.