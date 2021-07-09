МИД указал на нарушение прав человека в Штатах

Но американские власти игнорируют проблему

Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, отметив, что в Соединенных Штатах она складывается не самым лучшим образом.

"США продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения, наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся блокада Кубы", - говорится в тексте.

В МИД добавили, что, несмотря на очевидные проблемы, Штаты продолжают позиционировать себя как "мирового эталона" в области защиты свобод. Американские власти же игнорируют справедливо звучащую в их адрес критику, с которой выступают в том числе лояльные Вашингтону неправительственные организации.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что крайне неоднозначной остается и ситуация со свободой средств массовой информации в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram