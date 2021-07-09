ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД указал на нарушение прав человека в Штатах

16:21
  • пятница
  • 09 июля 2021

Но американские власти игнорируют проблему

Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, отметив, что в Соединенных Штатах она складывается не самым лучшим образом.
США внесли в черный список три российские компании

"США продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения, наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся блокада Кубы", - говорится в тексте.

В МИД добавили, что, несмотря на очевидные проблемы, Штаты продолжают позиционировать себя как "мирового эталона" в области защиты свобод. Американские власти же игнорируют справедливо звучащую в их адрес критику, с которой выступают в том числе лояльные Вашингтону неправительственные организации.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что крайне неоднозначной остается и ситуация со свободой средств массовой информации в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жители США
Жители США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.