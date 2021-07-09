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В Совфеде рассказали о "грузе проблем" в отношениях России и ЕС

16:38
  • пятница
  • 09 июля 2021

Восстанавливать диалог надо, но эта работа требует решимости с обеих сторон

В четверг в формате видеоконференции состоялась беседа главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером.
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Как отметил сенатор, "проблемный груз" в отношениях с ЕС заметно возрос за последние годы.

"В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - цитирует Карасина ТАСС.

В пример глава комитета привел состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Карасина, главным результатом встречи стала "открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами".

В Брюсселе, подчеркнул сенатор, этот сигнал не услышали, но при этом восстанавливать отношения надо - это требующая решительности работа.

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