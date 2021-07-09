ЦБ сообщил о снижении оттока капитала из России

Показатель составил 28,2 миллиарда долларов за полгода
Центробанк сообщил, что в период за январь - июнь 2021 года чистый вывоз капитала частным сектором из России снизился на 9,62% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель составил 28,2 миллиарда долларов.
Положительное сальдо, объяснили в ЦБ, сложилось при незначительном уменьшении внешних обязательств благодаря росту вложений прочих секторов в иностранные активы.
Уточняется, что в прошлом году чистый вывоз капитала из России частным сектором составил 47,8 миллиарда долларов.
Кроме того, регулятор отметил, что профицит внешней торговли страны по итогам января - июня вырос на 24,8%, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram