ЦБ сообщил о снижении оттока капитала из России

Показатель составил 28,2 миллиарда долларов за полгода

Центробанк сообщил, что в период за январь - июнь 2021 года чистый вывоз капитала частным сектором из России снизился на 9,62% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель составил 28,2 миллиарда долларов.

Положительное сальдо, объяснили в ЦБ, сложилось при незначительном уменьшении внешних обязательств благодаря росту вложений прочих секторов в иностранные активы.

Уточняется, что в прошлом году чистый вывоз капитала из России частным сектором составил 47,8 миллиарда долларов.

Кроме того, регулятор отметил, что профицит внешней торговли страны по итогам января - июня вырос на 24,8%, передает ТАСС.

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