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Лавров уточнил позицию России по Афганистану

17:36
  • пятница
  • 09 июля 2021

Россия не примет меры, пока обострение в Афганистане не повлияет на территории союзных Москве государств

Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение в Афганистане не повлияет на территории союзных Москве государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров со своим индийским коллегой.

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По данным МИД России, запрещенное в России движение "Талибан" контролирует уже где-то две трети границы между Афганистаном и Таджикистаном. После вывода американского контингента талибы стремительно наступают. Сергей Лавров напомнил, что ещё до ухода американцев при их же посредничестве были намечены шаги по нормализации обстановки, передает "ТВ Центр".

"Те договоренности, которые достигнуты были между Вашингтоном и "Талибаном", они всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись. Что касается продолжающихся боевых действий в отсутствие политического процесса, то происходящее на территории Афганистана нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников. В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", – заявил Лавров.

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