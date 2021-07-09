"Супрематизм": знаменитости оценили портрет Орбакайте с персиком

Певица пожелала поклонникам летнего настроения

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в инстаграме снятый телеведущим Максимом Галкиным портрет с фруктом.

"Портрет с персиком. Автор – Максим Галкин. Всем прекрасного летнего настроения!" - подписал кадр артистка.

Российские знаменитости оценили фотоработу телеведущего Максима Галкина. Под постом отметились модельер Игорь Гуляев, стилист Влад Лисовец и другие. "Супрематизм. Работа мастера!" - отреагировал актер Гоша Куценко.

Видео: смотрите фильм-концерт "Кристина Орбакайте. Я уходила, чтобы возвратиться"

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